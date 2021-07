Política 01/07/2021 18:30 Thays Amorim | Única News Bens da mansão de José Riva são confiscados após decisão da justiça O confisco foi autorizado para o garantir o pagamento de uma dívida de R$ 849 mil do ex-parlamentar com o empresário Chico Badotti Oficiais de Justiça cumpriram na manhã desta quinta-feira (1º) a decisão do juiz Luiz Octávio O. Saboia do confisco de bens do ex-deputado estadual José Riva e fizeram um "limpa" na residência. O confisco foi autorizado para o garantir o pagamento de uma dívida de R$ 849 mil do ex-parlamentar com o empresário Francisco Carlos Ferres, popularmente conhecido como Chico Badotti. A decisão foi publicada na última segunda-feira (28). Imagens da TV Cidade Verde mostra a Justiça retirando peças da mobília como sofás, móveis de madeira, dentre outros. Riva estava na residência no momento do cumprimento do confisco. De acordo com a decisão, o empresário alega que teria recebido três cheques sem fundo de Riva, emitidos em janeiro de 2020 e apresentados em março do mesmo ano. Badotti pediu no TJMT a penhora de bens, para garantir o pagamento da dívida. Ao acatar o recurso, o juiz autorizou a penhora dos bens que estão na residência de Riva, afirmando que a expropriação deve respeitar a dignidade humana e os princípios de direito. A apuração dos bens penhoráveis foi realizada pelo oficial de justiça que cumpriu a determinação. Todos os bens do imóvel que ultrapassem a caraterística de adornos ou supérfluos deverão ser penhorados, avaliados e depositados na conta de Badotti. Caso exista dúvida se os bens são passíveis de ser confiscados, os itens deverão ser relacionados e fotografados para que a Justiça decida. A decisão autorizou ainda o apoio de forças policiais no confisco, bem como a permissão de arrombamento de portas e cofres, se não for autorizado o acesso. Outro lado Em nota, a defesa do ex-deputado destacou que que a Justiça não encontrou pedras preciosas, joias e dinheiro, e que não existe ocultação de patrimônio. Os advogados afirmaram ainda que o acordo de Delação Premiada, em que confessou esquemas de corrupção quando era presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), todo o seu patrimônio teria ido à venda para quitação do acordo. Supostamente sem bens, a defesa defende o "perdão judicial" da dívida. Veja a nota na íntegra: Em atenção à imprensa, a defesa do ex-deputado José Geraldo Riva, tendo em vista as notícias veiculadas, nesta data (01/07/2021), relativas à diligência realizada para, em cumprimento de decisão da lavra do d. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luiz Octavio Oliveira Sabóia Ribeiro, proceder a penhora e remoção de móveis que guarnecem sua residência, vem a público esclarecer que: O ex-deputado José Geraldo Riva celebrou acordo de “Colaboração Premiada” com o Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso, confessando, humildemente, os crimes praticados contra o erário estadual e, em decorrência, assumiu a responsabilidade de ressarcir os cofres públicos; No referido acordo de Colaboração, o ex-deputado apresentou ao Ministério Público e à Justiça todo o seu patrimônio, cujo produto de sua venda será prioritariamente destinado ao Estado de Mato Grosso. Tanto é verdade que na diligência realizada pelo Oficial de Justiça não foi encontrado na residência pedras preciosas, joias e nem tampouco dinheiro. Portanto, não há que se falar em ocultação de patrimônio; Não dispondo de outros bens que possam ser objeto de penhora, o ex-deputado defende em juízo o direito à contestação da dívida indevidamente cobrada pelo Sr. Francisco Carlos Ferres que jamais existiu, pois, decorre de cheques emitidos no longínquo ano de 2012 grosseiramente falsificados, conforme “laudo pericial” constante dos autos, sendo certo que desde 2015 não houve à emissão de qualquer talonário relativo à conta do banco sacado; O patrocínio à espetacularização do cumprimento de uma decisão judicial simples de penhora de bens não encontra abrigo no ordenamento jurídico pátrio; Os equívocos e as impropriedades perpetrados na mencionada decisão à luz do processo e do direito serão questionadas judicialmente, mediante à apresentação de Recursos cabíveis, porém, no que se refere aos abusos e excessos praticadas no veredito, estes serão objeto de representação junto à Corregedoria do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e perante o Conselho Nacional de Justiça, órgãos responsáveis pela apuração de infrações disciplinares, como sói acontecer em situações que tais. Att., ALMINO AFONSO & LISBOA ADVOGADOS ASSOCIADOS

