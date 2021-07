Política 03/07/2021 06:48 Jornal Mato Grosso do Norte Presidente da Câmara de Alta Floresta diz que economizou R$ 1 milhão em 6 meses Jornal MT Norte O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias, o Tuti (PSDB) faz uma avalição positiva dos primeiros seis meses de trabalho com a mesa diretora do poder Legislativo sob seu comando. O vereador diz que empreendeu uma nova forma de administrar, com transparência e honestidade. Neste primeiro semestre do ano legislativo, o presidente afirma que economizou R$ 1 milhão proveniente do duodécimo repassado à Câmara pela prefeitura. “A Câmara tem em caixa, em sua conta, R$ 1 milhão resultado da economia de recursos que estamos fazendo. Estamos trabalhando de uma forma que os recursos possam ser economizados, para fazer investimentos, devolver um bom dinheiro para a prefeitura no final do ano e melhorar as condições de trabalho dos servidores aqui na Câmara”, acentua. No tocante aos trabalhos dos vereadores, Tuti afirma que todos os parlamentares estão fazendo projetos e indicações e a Câmara está sendo muito atuante, com todos preocupados com Alta Floresta. O dinheiro que foi economizado [R$ 1 milhão], segundo o presidente, será usado para investimentos. “Vamos comprar de um a três veículos para atender os vereadores em suas atividades e construir de 6 a 7 salas para o Administrativo da Câmara e com isto, melhorar alguns gabinetes de vereadores”, informa. Dinheiro será usado para investimentos na Câmara Municipal Outra observação do presidente da Câmara é a parceria dos poderes executivo e Legislativo, que estão trabalhando em entendimento. “Hoje tem um alinhamento político em Alta Floresta com os deputados Nininho [estadual] Neri Gueller e Juarez Costa [federais] e com o senador Carlos Fávaro. Vai vir muito investimento. Esta semana deverá ser assinado um convênio de R$ 31 milhões para recuperação dos asfaltos da cidade. Será aplicado um micro pavimento, a ponte do Pesteca já em obra e o terreno do hospital que a documentação será entregue esta semana para o governador. É muito investimento que está vindo para Alta Floresta”, relata. A Câmara de Alta Floresta entrou em recesso no dia 1º de julho e retorna aos trabalhos em agosto.

