Política 05/07/2021 07:55 VITÓRIA GOMES E LISLAINE DOS ANJOS MDB: vaga de vice é de Pivetta, mas Janaina e Botelho são opções Romoaldo citou força política de parlamentares para ocupar vaga; ele citou ainda prefeitos do interior O deputado estadual Romoaldo Junior (MDB) afirmou que a cadeira de vice-governador, em uma eventual reeleição de Mauro Mendes (DEM), é naturalmente de Otaviano Pivetta, que ocupa o cargo atualmente. Entretanto, disse que em caso de Pivetta optar por não disputar, há outros nomes no grupo do atual Governo com força para estar no cargo. Entre os nomes, Romoaldo citou a deputada estadual Janaina Riva (MDB) e o deputado Eduardo Botelho (DEM), que hoje ocupam os cargos de segundo vice-presidente e primeiro secretário na Assembleia Legislativa, respectivamente. "A vaga de vice é do Pivetta, basta ele falar que é candidato à reeleição que a vaga é dele. Não sendo ele, tem vários nomes sendo discutidos. Temos o deputado Botelho, a deputada Janaína e também prefeitos com grandes lideranças no interior", afirmou. Para Romoaldo, tanto Janaina quanto Botelho têm grandes chances porque representam lideranças políticas no interior de Maro Grosso. Segundo o deputado, caso Pivetta não seja candidato, Mendes deve fazer alguns ponderamentos antes de escolher seu novo vice. "Isso quem vai escolher é o governador, dentro do mapa político dos partidos e também da sua escolha pessoal. Vice é uma escolha muito pessoal, tem partido, tem político, mas você tem que ter um entrosamento e uma afinidade, senão não funciona", completou.

