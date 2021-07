Política 05/07/2021 15:45 Homem é preso em MT acusado de abusar sexualmente da própria mãe Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (4) após ser flagrado estuprando a própria mãe, uma idosa de 70 anos, no município de Feliz Natal (536 km de Cuiabá). A mulher gritou pedindo ajuda e os vizinhos foram socorrê-la e conseguiram deter o agressor. De acordo com informações, após flagrarem o homem cometendo o crime, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que foi até o local. As testemunhas relataram que o agressor costuma ingerir bebidas alcoólicas e que também deixa a mãe sob efeito de álcool. Na noite de domingo, ele a deixou bêbada e, em seguida, partiu para cima dela. Uma vizinha ouviu os gritos de socorro, arrombou a porta da casa e flagrou a idosa nua na cama e o agressor por cima dela, cometendo o crime. Outros vizinhos foram ajudar e conseguir deter o homem quando ele tentava fugir. A idosa é deficiente auditiva e sofre com hipertensão. A mulher precisa da ajuda dos vizinhos para poder se alimentar, já que sua filha detém seu cartão de aposentadoria e não repassa dinheiro para ela. A vítima foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu os cuidados necessários. O agressor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.

