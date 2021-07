Política 08/07/2021 05:35 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores agradecem ao senador Jayme Campos por destinar R$ 1,4 mi em emendas para Alta Floresta Emendas destinadas pelo senador Jayme Campos serão destinadas para pavimentação no bairro Jardim Renascer, para a rede de iluminação do Estádio Maestrinho e para a construção do barracão da associação de moradores da Pista do Cabeça Foto: Divulgação Os vereadores Marcos Roberto Menin e Claudinei de Souza Jesus, ambos do MDB, fizeram questão de gravar um vídeo para agradecer ao senador Jayme Campos (DEM) por ter destinado para o município de Alta Floresta emendas parlamentares totalizando R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), cumprindo, assim, com o compromisso que havia assumido a menos de três meses. "Agradecer ao senador Jayme Campos que nos prometeu uma emenda de 1 milhão e 400 mil reais, que está chegando nos cofres da prefeitura de Alta Floresta. Então, temos que agradecer a toda a equipe do senador Jayme Campos e também ao prefeito municipal que está recebendo esta nova emenda”, disse o vereador Marcos Menin. "Queremos de coração agradecer ao senador. Esse dinheiro já está empenhado. Então, é só gratidão ao senador, que é de Alta Floresta, tem propriedade em Alta Floresta e acima de tudo a sua equipe que num tempo recorde decidiu e Alta Floresta já está com o dinheiro na conta para começar as obras", enfatizou o vereador Claudinei de Jesus. De acordo com os vereadores, as emendas destinadas pelo senador Jayme Campos serão destinadas da seguinte forma: R$ 700.000,00 mil serão para pavimentação no bairro Jardim Renascer, R$ 400.000,00 mil para a implantação da rede de iluminação do Estádio Maestrinho e R$ 300.000,00 mil será destinado para a construção do barracão da associação da Pista do Cabeça.

