Ponto facultativo regulamenta horário de expediente interno dos serviços essenciais e dos compromissos pertinentes ao bom funcionamento do Poder Legislativo. Atendimento ao público está suspenso até o dia 27 de julho

O recesso parlamentar na Câmara Municipal de Alta Floresta será do dia 7 ao dia 27 de julho, neste período o atendimento ao público está suspenso e poderão acontecer apenas sessões extraordinárias caso sejam convocadas pelo prefeito Chico Gamba.

Por meio da Portaria 087/2021, do dia 6 de julho, o presidente Tuti decretou ponto facultativo e regulamentou o horário de expediente interno das 08h às 11h para a realização dos serviços essenciais e dos compromissos pertinentes ao bom funcionamento do Poder Legislativo durante o recesso parlamentar.

A Câmara Municipal retoma o expediente normal no dia 28 de julho das 08h às 12h, com atendimento ao público e todos os cuidados sanitários com as medidas de prevenção e proteção contra o novo coronavírus.

A população pode falar com nossos vereadores por telefone ou e-mail, basta agendar os contatos que disponibilizamos.

Adelson da Silva Rezende (PDT)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 8408-5864

Bernardo Patrício dos Santos (MDB)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9201-8663

Claudinei de Souza Jesus (MDB)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9212-4152

Darli Luciano da Silva (Pode)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9207-7526

Derci Paulo Trevisan (PSDB)

E-mail: [email protected]

Telefone:(66) 9 8422-2088

Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 8426-5578

Francisca Ilmarli Teixeira (PT)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9241-1132

Francisco Ailton dos Santos (Republicanos)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9231-1342

José Vaz Neto (PL)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9919-7480

Leonice Klaus dos Santos (PDT)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9972-8379

Marcos Roberto Menin (MDB)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9996-0408

Oslen Dias dos Santos (PSDB)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9222-3441 / (66) 9 8410-3609

Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos)

E-mail: [email protected]

Telefone: (66) 9 9721-1475

