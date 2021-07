Política 16/07/2021 07:13 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Vereadores visitam unidades de saúde do Setor Sul Foto: Divulgação Atentos às demandas da saúde, o vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) visitaram na semana passada as unidades de saúde das comunidades Rio Verde e Santa Lúcia, ambas localizadas no Setor Sul, na Zona Rural de Alta Floresta. A visita teve como propósito verificar o estado da estrutura de cada unidade e as condições de trabalho dos profissionais e medicamentos disponíveis para a população. Na unidade de saúde da comunidade Rio Verde os vereadores identificaram problemas estruturais, como papelão substituindo vidro em janelas, como proteção. Já na unidade de saúde da comunidade Santa Lúcia um dos problemas registrados através de fotos pelos vereadores foram os danos no forro, como aberturas que servem de passagem para fezes de morcegos, entre outros dejetos. O vereador Naldo lamentou que as unidades de saúde não ofereçam condições adequadas de trabalho para os profissionais e de atendimento para a população. E lembrou que a atual gestão recebeu as unidades com esses problemas estruturais, mas precisa com urgência realizar as melhorias necessárias. Nas duas unidades, o vereador Naldo da Pista e a vereadora Leonice Klaus também identificaram a falta de alguns medicamentos. As demandas já foram apresentadas ao Executivo Municipal, com a cobrança de solução para os problemas.

