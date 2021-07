Política 17/07/2021 10:22 Justiça Eleitoral apresenta protocolo sanitário que será adotado em Acorizal, Matupá e Torixoréu “A identificação biométrica não será utilizada” No dia 1º de agosto, os eleitores de Acorizal, Matupá e Torixoréu irão às urnas para escolher o prefeito. Para garantir a segurança de todos, no que se refere ao contágio da Covid-19, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso adotará o protocolo sanitário já utilizado nas Eleições Municipais de 2020. Haverá álcool em gel nas seções eleitorais para a higienização das mãos dos eleitores antes e depois da votação. Os mesários também terão materiais de proteção para uso individual. Cartazes com orientações de como proceder estarão fixados em todas as seções eleitorais. Além disso, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores mantenham a distância mínima de um metro dos demais e dos mesários e que permaneçam no local de votação somente o tempo necessário. Além do uso obrigatório da máscara, é recomendado que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação e ainda, não vá acompanhado de crianças no local de votação. Não será permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara. O funcionamento das seções se dará das 7h às 17h e a identificação biométrica do eleitor não será utilizada. Eleitores ou mesários que estiverem com febre ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição deverão ficar em casa. Os mesários precisam comunicar imediatamente à sua zona eleitoral para que seja providenciada sua substituição, sendo necessário, apresentar documento que comprove a impossibilidade.

