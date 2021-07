Política 19/07/2021 14:57 GAp intercepta jovem com maconha dentro de ônibus em Sinop Policiais do Grupo de Apoio (GAp) do 11º BPM de Sinop (a 500 KM de Cuiabá) prenderam na madrugada desta segunda-feira (19.07), um jovem de 19 anos por tráfico de droga e associação criminosa. A denúncia descrevia que uma pessoas estaria dentro de um ônibus intermunicipal vindo de Rondonópolis trazendo porções de entorpecente para revender na cidade. O veículo foi interceptado durante uma parada. Na abordagem do rapaz, que carregava uma mochila, foram encontradas seis porções de maconha em vários tamanhos. Ele confessou ter pegado a droga com outro homem que seria membro de uma organização criminosa e que a venderia fracionada. Diante dos fatos, ele e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da cidade.

