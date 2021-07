O suplente Romoaldo Junior (MDB), que passou as últimas semanas na Assembleia, ocupando a vaga da deputada estadual Janaina Riva (MDB), permanecerá legislando mesmo com o retorno da correligionária. É que outro membro da bancada do MDB, o Doutor João, está se licenciando por 120 dias e vai beneficiá-lo com a cadeira no Parlamento.

Doutor João sai por 120 dias, alegando motivos de ordem pessoal. Esta é segunda vez que a parlamentar se licencia para o correligionário assumir.

Essa é a sétima vez que Romoaldo, que exerceu diversos mandatos parlamentares, mas não conseguiu se reeleger em 2018 e ficou na primeira suplência, é beneficiado com a licença de parlamentares. O emedebista também já ocupou as vagas de Allan Kardec (PDT) quando ele comandou a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer; do próprio Doutor João (MDB), de Thiago Silva (MDB), de Nininho (PSD) e de Janaina.