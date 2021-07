Política 20/07/2021 17:16 G1mt Suspeito de atirar no rosto de motorista durante briga de trânsito é preso em MT Foto: TVCA/Reprodução Um homem de 63 anos foi preso, nesta terça-feira (20), em uma fazenda em Lucas do Rio Verde, suspeito de atirar contra Valber Jandt, de 27 anos, em uma briga de trânsito no dia 1° deste mês, na BR-163, em Sinop, no norte do estado. Segundo informações da família de Valdir, o homem confessou o tiro à polícia e foi encaminhado à delegacia do município Valdir continua internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional. Ele teve metade do cérebro comprometido devido ao tiro. De acordo com testemunhas, Valber dirigia uma pick-up e teria sido 'fechado' no trânsito por um homem que dirigia uma caminhonete. Isso teria gerado uma discussão entre os dois motoristas. Durante a briga, o motorista da caminhonete sacou uma arma e disparou contra o condutor da pick-up. O tiro atingiu o rosto da vítima. Em seguida, o suspeito fugiu e só foi localizado nesta semana.

