Política 04/08/2021 10:41 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereador Tuti homenageia Policiais Militares com Moção de Congratulações Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, recebeu eu seu gabinete na quinta-feira (29.07), o sargento Amarildo Rofino dos Santos e o soldado Walter Willian Mateus Alves, ambos da Polícia Militar, e na oportunidade fez a entrega da Moção de Congratulações 022/2021, aprovada pelo soberano plenário. Os dois policiais foram homenageados, assim como outros militares, por terem integrado a operação da Polícia Militar e da Força Tática ocorrida no dia 24 de dezembro de 2020, na zona rural do município de Colíder, pela bravura e coragem no combate à criminalidade e a missão de proteção a todos os cidadãos. “Nossa comunidade orgulha-se de ter bons policiais, pessoas de elevado gabarito, que zelam pela nossa segurança. Assim, não poderíamos deixar de agradecer e reconhecer a bravura e a coragem pelos trabalhos prestados em nosso município e região pelos militares que participaram desta importante ação policial, resultando na apreensão de diversas armas, drogas, barras de ouro, colete à prova de balas, rádio comunicador e objetos produtos de roubos”, enalteceu o vereador Tuti. “Assim como os demais homenageados, os nomes deles passam a integrar o rol dos heróis homenageados por esta Casa que integraram a guarnição nesta importante operação policial, aos quais transmitimos o nosso reconhecimento e a nossa gratidão”, acrescentou o Presidente na Moção. Participaram da entrega os vereadores Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), e Fabrício Bortolini, filho do deputado estadual Nininho (PSD).

