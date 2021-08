Política 09/08/2021 06:35 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Francisco Ailton destaca conquista da pavimentação asfáltica na Rua LN-5 “Um sonho dos moradores que está se tornando realidade”, comemorou o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) ao destacar a pavimentação asfáltica para a Rua 12 de Outubro “LN-5”, no Bairro Bom Jesus. Ailton havia anunciado a conquista no começo da semana através das redes sociais depois de uma reunião com o prefeito Chico Gamba. Na ocasião, conforme o vereador, o chefe do poder executivo, garantiu a execução da obra nesta semana. Na tarde desta sexta-feira (6), Francisco Ailton acompanhou a execução de mais de 2 mil e 200 metros quadrados de asfalto realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com recursos próprios. “Este é um sonho dos moradores do bairro que está sendo realizado. Morando ali durante tantos anos, hoje tenho a satisfação de poder realizar esta grande conquista para todos nós. Quero aqui agradecer ao nosso prefeito Chico Gamba pela prontidão em atender a minha solicitação e realizar este projeto que irá favorecer tantas pessoas. E agradecer também aos trabalhadores que estão com a mão na obra realizando esta missão”, ressaltou em suas redes sociais.

