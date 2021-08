Política 11/08/2021 14:36 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Adelson mobiliza prefeitos e vereadores da região para reforçar a cobrança por perito previdenciário no INSS Foto: Divulgação Depois de defender firmemente na tribuna da Câmara Municipal de Alta Floreta, na sessão ordinária de terça-feira (03.08), a contratação urgente de um médico perito previdenciário para a agência local do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o vereador Adelson da Silva Rezende (PDT) percorreu no final da semana passada oito municípios da região para entregar pessoalmente o ofício 038/2021 com pedido de apoio para prefeitos e vereadores, para reforçarem a cobrança junto ao governo federal e ao próprio INSS. Adelson esteve em Carlinda, Colíder, Itaúba, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Paranaíta e Terra Nova do Norte. Em todos os municípios os gestores e os vereadores se mostraram parceiros em também fazer a cobrança para a contratação do profissional. Ao destacar que a região norte de Mato Grosso está passando por momentos de dificuldades principalmente pela falta do perito previdenciário nas unidades do INSS, Adelson ressaltou como resultado a longa fila de espera que as pessoas precisam enfrentar para conseguir passar pela perícia médica. Segundo ele, muitas perícias que foram agendadas ainda 2020 estão sendo remarcadas para janeiro de 2022. O vereador apurou que algumas agências estão marcando as perícias médicas para outros municípios e até mesmo outro estado, como o Pará, por exemplo, justamente por não ter condições de atender a demanda. Este procedimento estaria aumentando a dificuldade dessas pessoas conseguirem ter acesso ao auxílio doença, ou mesmo a aposentadoria por invalidez. O ofício também foi enviado para senadores, deputados federais, ao presidente nacional do INSS, para o gerente regional do órgão em Sinop, e também para o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Por ser uma demanda que envolve a população de toda a região, o vereador Adelson explica que é importante a união de todos os municípios em torno desta cobrança. “Estivemos nos municípios vizinhos para que eles também façam a parte deles porque a previdência, o INSS, é de todos e todos precisam, não é só Alta Floresta que tem essa dificuldade, o povo está precisando que o governo cumpra com a sua parte. Resolvemos levantar essa bandeira em prol do cidadão não só de Alta Floresta, mas da região e para isso contamos com apoio dos prefeitos e das câmaras municipais, afim de que realmente o governo federal tome providência e busque amparar esses trabalhadores”, explicou o vereador ao ressaltar que todos os gestores e vereadores ficaram sensibilizados porque também entendem que o problema é regional.

