Política 16/08/2021 05:19 Olhar Direto Romoaldo diz que ossinhos deram imagem pejorativa a MT: “Quem nunca comeu tutano?” Chico Ferreira/Gazeta Digital O deputado estadual em exercício Romoaldo Junior (MDB) afirmou que a ‘fila dos ossinhos’, que repercutiu em todo o Brasil, trouxe uma imagem pejorativa para o estado de Mato Grosso. Para o parlamentar, apensar de haver uma distribuição de renda “um pouco injusta”, a realidade é diferente do que foi passado na mídia. “Quem já não comeu uma sopa de osso, quem já não comeu um tutano, quem já não comeu? Mas a forma que foi feita parece que mostrou em Mato Grosso uma realidade que é muito diferente daquilo que a gente vê no dia a dia”, afirmou o parlamentar na quinta-feira (12). A imagem da ‘fila dos ossinhos’ mostrava cidadãos aguardando por doações de ossinhos de boi de um açougue no bairro CPA II, em Cuiabá. Vídeos circularam pelas redes sociais e o caso foi noticiado na imprensa nacional. Segundo Romoaldo, o governo do Estado tem feito ações para diminuir a fome no estado, e ele sugeriu, também, que seja implementado um Banco de Alimentos no Ceasa, no Distrito Industrial.



“Eu acho que o governo fez uma campanha bonita de distribuição de cestas [básicas]. Acho que tem que continuar isso, acho que o governo tem que implementar o banco de alimentos no Ceasa, que é no Distrito Industrial, ali sobra muito alimento, para fazer essa ampliação. Infelizmente surtiu um efeito muito negativo em termos de Brasil essa fila do osso, mas mesmo assim vi muitas pessoas se mobilizando, muitos grupos, para buscar recursos para distribuir”, completou o parlamentar.



“A pobreza ainda existe no nosso estado, a distribuição de renda ainda é um pouco injusta, mas Mato Grosso tem uma boa política social. Nós tivemos todo apoio das secretarias municipais aqui [em Cuiabá], de Várzea Grande, do estado, dos municípios do interior, nessa questão da Covid. Foi bastante atuante. Agora, a desigualdade social é grande, e sempre vai ter isso se a gente não fizer políticas públicas. O governo fez esse programa de R$ 150 por família e ajudou bastante. Nós também temos que trabalhar para buscar recursos para prolongar isso aí. Porque as pessoas que recebem realmente precisam daquele recurso, e isso na minha visão tinha que continuar”, finalizou.

