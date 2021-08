Política 16/08/2021 18:03 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Bernardo comemora assinatura de convênio para construção de 213 casas em Alta Floresta A assinatura do termo de cooperação para construção de casas pelo programa Mais Habitação do Governo de Mato Grosso, na tarde de sexta-feira (13.08), foi muito comemorada pelo vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB). O governador Mauro Mendes, o presidente da MT PAR, Wener Santos, e o prefeito Chico Gamba, assinaram o convênio que vai contemplar 213 famílias com moradia. "É um sonho meu e de 213 famílias que estão há mais de dois anos esperando por essas casas. É um momento único porque Alta Floresta nunca recebeu uma quantia tão alta de casas nesse sentido. É um momento de muita alegria para nós, agradecemos ao Wener e o governador Mauro Mendes que vem fazendo a diferença no Estado", disse Bernardo, que começou esse trabalho quando estava na coordenação de habitação da Prefeitura de Alta Floresta. O presidente da MT Par agradeceu a parceria e destacou os investimentos que o Governo do Estado fará para assegurar a construção das casas. "O Governo do Estado vai fazer o aporte financeiro para ajudar na entrada de cada cidadão de Alta Floresta dando viabilidade para construir casas melhores, maiores, com a infraestrutura completa. Foi uma luta chegar até aqui, fazer todos os projetos, licenciamento ambiental, mas graças a Deus passamos esta fase e vamos dar um passo importante e se Deus quiser mais de 200 famílias serão contempladas com este programa", ressaltou. Serão construídas casas, com cerca de 51m², no loteamento Residencial Alvorada. Só neste projeto a MT PAR deverá investir mais de R$ 3 milhões em infraestrutura para a execução da pavimentação asfáltica, drenagem e passeio público. As moradias serão construídas através do Programa Casa Verde e Amarelo do Governo Federal, que é financiado pela Caixa Econômica Federal. O presidente da MT PAR destacou que essa tem sido uma parceria de sucesso entre Estado e prefeituras, para atender a população com casas maiores e melhores. “Nesse modelo a prefeitura doa a área, o Governo de Mato Grosso, por meio da MT PAR, investe na infraestrutura, tornando o valor do imóvel mais acessível às famílias mato-grossenses, que vão morar bem e com segurança”, disse.

