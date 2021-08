Política 17/08/2021 05:57 Lindomar Leal/Assessoria Tuti e Ailton visitam obras em andamento O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) visitaram na manhã desta segunda-feira (16.08) várias obras em andamento no município. “A semana começou assim, com muito trabalho e fiscalização. Percorremos juntamente com o vereador Francisco Ailton dos Santos vários bairros e setores com o objetivo de verificarmos como está o andamento destas obras”, ressaltou Tuti. Na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Boa Nova, Tuti e Ailton vistoriaram o andamento da construção de uma galeria de aduelas. A obra está sendo executada pela prefeitura e já recebeu a base de concreto. Agora, a prefeitura prepara a próxima etapa para instalação das aduelas de concreto armado. Na Avenida Vila Nova, no bairro Parque das Nações, os vereadores acompanharam os trabalhos de terraplanagem para a pavimentação de aproximadamente 2.250 metros quadrados de asfalto. A obra é fruto da parceria público-privada entre prefeitura e moradores. Já a visita no bairro Cidade Bela teve o objetivo de acompanhar a preparação da base para a pavimentação em várias ruas. A prefeitura realiza a pavimentação a custo zero para os moradores.

Voltar + Política