Política 17/08/2021 07:31 Xuxu Dal Molin destaca importância de investimentos em infraestrutura no norte de Mato Grosso O deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC) classificou como positiva as ações do governador Mauro Mendes (DEM) em relação aos investimentos em infraestrutura e logística na região norte de Mato Grosso. A avaliação foi feita na sexta-feira (13), durante a inauguração da ponte de concreto sobre o Rio Manissauá-Miçú (Manito), em Marcelândia. Com 150 metros de extensão, a ponte faz parte do pacote de obras que também contempla a pavimentação da MT-423, além da pavimentação e revitalização da MT-320 no trecho que interliga os municípios de Marcelândia e Nova Santa Helena. “O crescimento dessa região está muito acima da média estadual (…). A ascensão da produção agrícola é fator preponderante para o desenvolvimento de inúmeras cidades. Diante disso, é imprescindível que o Estado acompanhe esse processo e promova os investimentos necessários a fim de garantir mais qualidade de vida às pessoas que aqui residem”, afirmou Dal Molin que integrou a comitiva do governo juntamente com os deputados Dilmar Dal Bosco (DEM) e Nininho (PSD). “O produtor não se opõe em contribuir com o Fethab [Fundo Estadual de Transporte e Habitação], desde que ele saiba onde estão sendo investidos os recursos. Trata-se de respeito ao contribuinte e isso o atual governo tem feito com excelência”, completou. A comitiva também se reuniu com pequenos produtores rurais e lideranças políticas para debater o processo de regularização fundiária. Ainda em Marcelândia, a comitiva vistoriou o andamento das obras sobre o Córrego dos Patos e participou da entrega de cestas básicas da campanha Vem Ser Mais Solidário, liderada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). No período da tarde, a comitiva desembarcou no aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, em Alta Floresta, para a assinatura do convênio que prevê a destinação de R$ 31 milhões para restauração e conservação de 249 ruas e avenidas do município. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade da vida urbana, recuperar a infraestrutura e outros setores identificados pela administração municipal. Alta Floresta inegavelmente é uma cidade polo e, portanto, merece um tratamento diferenciado como vem ocorrendo em diversas regiões. Aliás, ações importantes que contam com apoio incondicional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em especial dos deputados que compõem a base governista”, assinalou Mauro Mendes. “São demandas importantes que estão sendo trazidas em nosso gabinete pela vice-prefeita, Roseli Rampazio (PSC), a secretária municipal de Educação, Lucineia Martins (Neinha), o vereador Douglas Teixeira (PSC), entre outras lideranças locais. Com base nessas informações, elaboramos as proposituras compatíveis a cada solicitação em específico”, explica Dal Molin.

