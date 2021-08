Política 26/08/2021 11:43 TRE-MT absolve prefeito de Campo Novo do Parecis O prefeito de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado (PSL), reverteu a cassação dele junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) na manhã desta quinta-feira (26). Por unanimidade, o TRE-MT entendeu que Rafael e o vice dele, Antonio Cesar Brolio, também do PSL, não usaram a máquina pública na campanha eleitoral do ano passado para se reeleger. Eles tinham sido cassados no dia 08 de junho pela juíza Cláudia Anffe Nunes da Cunha, da 60ª Zona Eleitoral do município. Segundo ele, Rafael teria utilizado as redes sociais oficiais da prefeitura para fazer autopromoção durante o período eleitoral, o que é contestado por Rafael. A defesa do ex-prefeito alegou no processo que todas as veiculações foram feitas antes de 31 de janeiro de 2020, portanto, fora do período eleitoral. “Eu confio demais na justiça e fiquei muito feliz com a decisão. Estava muito tranquilo em reverter a cassação”, afirmou o chefe do executivo. Rafael sustenta que dos 46 vídeos que a oposição disse que foram postados em período vedado, em 15 não constam símbolos da administração pública, em dez ele sequer apareceu e muitos são visivelmente amadores. “Houve uma clara indução ao erro, feito de maneira maldosa pelos nossos adversários”. “Em todos os conteúdos, a intenção sempre foi dar informação de interesse público e com o intuito de prestar contas à sociedade com caráter educativo e informativo”, afirmou ele. O chefe do executivo reforça que se as postagens tivessem cunho eleitoreiro, ele não teria suspendido em 2020, ano que ocorreu a eleição, e os adversários também não teriam pedido a cassação dele somente depois do pleito eleitoral ter ocorrido.

Voltar + Política