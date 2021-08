Política 30/08/2021 07:59 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereadoras acompanham recuperação da MT-325 Foto: Divulgação A necessidade de manutenção da malha viária urbana e rural tem sido pauta de inúmeras reivindicações no Legislativo Municipal. Também está incluído neste contexto as melhorias nas rodovias estaduais como forma de proporcionar uma logística adequada e melhorar as condições de tráfego nas estradas. Nesse propósito e aproveitando a ida ao Assentamento Jacamim, na manhã de segunda-feira (23.08) para participar da entrega dos títulos definitivos a 74 famílias, as vereadoras Ilmarli Teixeira (PT) e Leonice Klaus dos Santos (PDT) acompanharam o patrolamento da MT 325 em um trecho de mais de 20 quilômetros. Para Ilmarli e Leonice é importante a manutenção da rodovia estadual por ser uma estrada muito movimentada e uma das principais rotadas de escoamento da produção de grãos e da pecuária.

