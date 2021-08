Política 30/08/2021 16:49 Lindomar Leal/Assessoria Tuti e Claudinei verificam obras de acabamento da UPA Foto: Divulgação Depois de praticamente quase 12 anos parada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) está prestes a ser entregue para a comunidade. A obra deixa de ser considerada um “elefante branco” para se tornar em uma das grandes esperanças de melhoria no atendimento de saúde, sobretudo, os casos de urgência para a população de Alta Floresta. Depois de pronta, a UPA 24h passará a fazer parte da Rede de Atenção às Urgências e a Secretaria Municipal de Saúde terá a missão de cumprir com o objetivo de concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar. Em reforma desde o início do ano, a obra de construção da UPA está na fase final de acabamento e para verificar o andamento da obra o presidente da Câmara Municipal, Tuti (PSDB), e o vereador Claudinei de Jesus (MDB), estiveram na unidade na tarde de quarta-feira (26.08). Os vereadores observaram o cronograma de execução e destacaram a atenção que a Prefeitura de Alta Floresta está dando para concluir a construção. Uma empresa foi contratada no começo do ano para concluir a obra.

