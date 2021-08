Política 30/08/2021 17:03 Gazeta Digital Justiça bloqueia bens de deputados e mais 10 alvos da Bereré Chico Ferreira O juiz Bruno D'Oliveira determinou o bloqueio de bens deputados e outros 10 alvos da Operação Bereré. A decisão foi tomada pelo magistrado após manifestação do Ministério Público de Mato Grosso. A decisão, proferida pelo juiz no final de julho, determina o bloqueio de bens dos deputados Eduardo Botelho (DEM), Romoaldo Júnior (MDB) e Ondanir Bortolini (PSD). Conforme noticiado pela reportagem, a Operação Bereré, deflagrada em 2018, investigava esquema fraudulento de desvio no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Após a operação, o Ministério Público denunciou o ex-governador Silval Barbosa, sete deputados e mais 50 outras pessoas por suposto envolvimento no ato criminoso. Veja a seguir quanto de cada alvo foi bloqueado: Marcelo da Costa e Silva – R$ 4.425.237,66 José Eduardo Botelho – R$ 3.517.816.54 Paulo Zamar Taques – R$ 1.470.936,51 Mauro Luiz Savi - R$ 1.390.416,00 Roque Anildo R$ 1.315.261,29 Antônio Eduardo da Costa e Silva – R$ 1.313.624,89 Merison Marcos Amaro – R$ 463.063,09 Teodoro Moreira Lopes – R$ 159.057,48 José Domingos Fraga – R$ 100.000,00 João Antônio Cuiabano Malheiros – R$ 55.052.50 José Joaquim Souza Filho – R$ 35.000,00 Romoaldo Junior – R$ 33.000,000 Ondanir Bortolini – R$ 6.000,00

Voltar + Política