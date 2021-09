Política 01/09/2021 13:16 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereador Pitoco cobra canalização para a parte mais baixa da Rua do Araújo Problema é recorrente e todo ano as chuvas provocam alagamentos, danificam o pavimento e causam erosões na parte mais baixa da rua. Prevendo futuros problemas no período chuvoso, o vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB), está cobrando da administração municipal principalmente da Secretaria Municipal de Infraestrutura a construção de um sistema adequado de canalização pluvial na Rua do Araújo, próximo à esquina com a Rua B-3, para dar vazão à água que desce nos dois sentidos da via. Na segunda-feira (01.09) o vereador esteve no local verificando uma demanda apresentada pelos moradores e constatou que a região é prejudicada principalmente pelo desnível, mas, sobretudo, pela falta de um sistema eficiente que dê vazão principalmente para a enxurrada da chuva. Pitoco alerta que o problema é recorrente e todo ano as chuvas provocam alagamentos, danificam o pavimento e causam erosões na parte mais baixa da rua. “O nosso pedido é para que se faça uma obra definitiva para resolver o problema. É uma cobrança dos moradores e nós estamos buscando a solução junto ao Executivo Municipal principalmente porque o período chuvoso está próximo e seria interessante implantar um sistema adequado para dar vazão para água da chuva e evitar transtornos futuro”, ressalta o vereador.

