Política 03/09/2021 16:45 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti e vereadora Ilmarli vistoriam construção de galeria no Bairro Boa Nova Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e a vereadora Ilmarli Teixeira (PT) estiveram na tarde desta quarta-feira (01.09) na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Boa Nova, para vistoriar a construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado. A obra que está sendo executada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com recursos próprios do município está adiantada e deverá ser entregue em breve, caso o cronograma de execução não sofra nenhuma alteração. Tuti e Ilmarli acompanharam principalmente o trabalho de aterramento da galeria. A equipe da Secretaria de Infraestrutura trabalha em ritmo acelerado para concluir esta etapa para dar início na preparação da base para a pavimentação asfáltica. A OBRA - A construção da galeria pré-moldada foi a medida definitiva que a prefeitura encontrou para resolver um problema antigo. No local havia uma ponte híbrida – madeira e concreto - que praticamente todo ano apresentava problemas estruturais e oferecia risco de acidente aos usuários da via.

Voltar + Política