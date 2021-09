Política 04/09/2021 08:45 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereadores cobram recuperação de pontes na Vicinal 3ª Sul, uma foi queimada Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos), percorreram várias estradas vicinais no Setor Sul na tarde de quinta-feira (02.09) para verificar a logística e as condições das pontes e bueiros. Na Vicinal Terceira Sul os vereadores se depararam com duas situações críticas que vai exigir da Secretaria Municipal de Infraestrutura agilidade na solução dos dois problemas. Uma das pontes está com a parte superior bastante danificada e deve ser mais fácil de ser recuperada. Agora, a outra ponte foi totalmente consumida pelo fogo e será necessário construir uma nova ponte. Segundo os vereadores a ponte queimada tem 18 metros de comprimento e apesar dos problemas estruturais estava em condições de passagem, principalmente para veículos utilitários. Para resolver o problema da logística na vicinal, os vereadores confirmaram que fará um ofício cobrando da Secretaria de Infraestrutura a recuperação das duas pontes. Para resolver o problema da logística na vicinal, os vereadores confirmaram que fará um ofício cobrando da Secretaria de Infraestrutura a recuperação das duas pontes.

