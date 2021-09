Política 08/09/2021 09:21 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores verificam reforma do Posto de Saúde da Comunidade Ouro Verde Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” foram até o Posto de Saúde da Comunidade Ouro Verde na tarde do dia 02 de setembro, quinta-feira, para verificar como ficou a unidade depois da reforma e ampliação realizadas pela Prefeitura. Para os vereadores, a obra foi importante principalmente por proporcionar melhorias nas condições de trabalho para os profissionais de saúde e maior comodidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Marcelo Marques, servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura, coordenou a equipe que executou a obra. Ele explicou que da antiga estrutura foi aproveitado apenas a base e as paredes. Além da reforma que incluiu trocar a cobertura, instalar um novo forro e a pintura completa do prédio, a nova unidade ganhou uma área para acomodar melhor os pacientes e um novo banheiro. Foram 45 dias de trabalho. A equipe de profissionais formada em média por 5 homens ficou acampada na Escola Estadual Ouro Verde para acelerar o trabalho.

