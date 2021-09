Política 10/09/2021 09:33 Câmara Municipal de Alta Floresta retoma expediente normal das 07h às 13h Foto: Divulgação Com a redução nos números de casos de Convid-19 e para melhor atender a população, a Câmara Municipal de Alta Floresta retomou nesta quarta-feira (08.09) o expediente normal de trabalho das 07h00 às 13h00. Todos os setores administrativos, bem como os gabinetes dos vereadores manterão expediente presencial de segunda a sexta-feira. Contudo, para preservar a saúde de todos, a Câmara Municipal continuará seguindo as medidas de biossegurança contra a Covid-19, por isso, ao entrar na Casa de Leis todas as pessoas deverão verificar a temperatura e usar álcool em gel para assepsia das mãos. Além do uso obrigatório de máscara.

