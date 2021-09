Política 20/09/2021 09:01 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereador Claudinei cobra e prefeitura fará rotatória no Bairro Cidade Bela Foto: Divulgação O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do Executivo na Câmara Municipal, apresentou na sessão ordinária do dia 13 de abril a indicação nº 171/2021 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura implantar a sinalização viária, bem como construir uma rotatória no entroncamento da Avenida Amazonas com as Avenidas Júlio Prestes, Juscelino Kubitschek e Pedro Vaz de Caminha, ambas no Bairro Cidade Bela. Esta semana, o vereador recebeu a resposta do Executivo Municipal de que seu pedido será atendido e a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, fará os investimentos necessários para organizar o trânsito no local solicitado por ele. Na indicação, Claudinei explica que a medida visa promover o bem estar da população, visto aquele local ter um grande fluxo de veículos e por já ter ocorrido vários acidentes por falta de segurança e sinalização adequada. As avenidas dão acesso principalmente aos birros Cidade Bela, Jardim Imperial, Parque das Nações e Vila Nova. "A rotatória é importante porque aquele trecho da acesso para praticamente quatro bairros, com seis linhas de acesso. Então, é um fluxo muito grande de pessoas que circulam diariamente naquela região. Hoje não tem a identificação de quem tem a preferência, então, o ideal é ter a rotatória para diminuir o fluxo de veículos e deixar o trânsito mais lento proporcionando mais segurança para a população”, frisou o vereador Claudinei. “O trânsito aumentou muito naquela região, foram criados três novos bairros e também será implantado o conjunto habitacional, por isso, acho interessante que se faça uma rotatória, pois está muito perigoso naquele trecho", completou. Claudinei destaca ainda que além da rotatória no cruzamento das Avenida Amazonas e Mato Grosso, também deveria ser construído uma rotatória no cruzamento da Avenida Amazonas com a Perimetral Rogério Silva.

Veja também sobre Vereador Claudinei rotatória Bairro Cidade Bela Câmara Municipal Alta Floresta Voltar + Política