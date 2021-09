Política 22/09/2021 17:46 Juína News Condutor de carreta provoca acidente ao tentar fugir de fiscalização do DNIT em Castanheira Uma carreta carregada com madeiras, tentou escapar supostamente da fiscalização na balança do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) nesta quarta-feira, dia 22, na cidade de Castanheira, MT, e procurou um atalho alternativo pelas ruas do Bairro Guadalupe vindo a provocar um acidente em uma subida no morro do bairro, a informação foi confirmada pela polícia militar. Segundo autoridades locais, esta é uma prática comum entre vários condutores de caminhões e carretas que insistem em trafegar com excesso de peso na carroceria, e sempre buscam fugir da balança móvel do DNIT, que fica na Avenida Castanheira, parte urbana da MT 170, por outras ruas e avenidas da cidade. A polícia militar do núcleo de Castanheira, compareceu no local, porém, após o acidente, o condutor fugiu do local, não sendo possível identificá-lo até o momento. Policiais permanecem no local para manter a ordem e o isolamento da rua que ficou totalmente interditada pelo veículo com a carga.

