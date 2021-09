Política 23/09/2021 07:45 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Naldo destaca compromisso do prefeito em resolver o problema do transporte escolar nas escolas rurais Prefeito também fez o compromisso de realizar melhorias e ampliações nas Escolas Boa Esperança, na Comunidade Ourolanda, e Guimarães Rosa, na comunidade Santa Lúcia Foto: Divulgação O vereador Naldo da Pista (Republicanos) se reuniu na manhã de quinta-feira (16.09) com o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSD), com a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos, com presidente da Câmara Municipal, vereador Tuti (PSDB), e com diretores e membros de conselhos da comunidade escolar de várias escolas rurais, para tratar sobre o transporte escolar e melhorias em algumas escolas. Na sessão ordinária de terça-feira (14.09), o vereador Naldo da Pista havia cobrado da Secretaria de Educação mais ônibus para atender o transporte escolar nas escolas rurais, principalmente na região da Pista do Cabeça. Ele voltou a fazer a cobrança no dia seguinte durante reunião com a secretária de educação e os vereadores na Câmara Municipal. Na reunião de quinta-feira, o vereador Naldo reforçou a reivindicação diretamente ao prefeito e obteve uma resposta positiva. “Tratamos de assuntos como o transporte escolar, que está bem escasso e faltando ônibus para atender a todas as comunidades, e ficou resolvido que ainda está semana será dado início ao processo licitatório para a terceirização deste serviço para solucionar o problema”, disse. Naldo ressaltou também que o prefeito fez o compromisso de fazer as melhorias necessárias nas Escolas Boa Esperança, na Comunidade Ourolanda, e Guimarães Rosa, na Comunidade Santa Lúcia. O Executivo também teria informado que a partir destas melhorais as duas escolas terão aulas apenas em um período a partir de 2022. A medida, segundo Naldo, visa a redução de gastos principalmente com o transporte escolar. “Na Escola Boa Esperança será realizado a reforma para eles terem mais duas salas e em 2022 possam atender apenas em um período. Já na Escola Guimarães Rosa será construído uma sala de aula para atender a educação infantil”, informou Naldo.

