Política 26/09/2021 06:32 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara parabeniza Prefeitura de Alta Floresta por aquisição de motoniveladoras Foto: Reprodução O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), parabenizou neste sábado (25.09) o prefeito Chico Gamba (PSD) pelas aquisições de duas motoniveladoras zero quilômetro. As máquinas da marca LiuGong chegaram esta semana ao município e estão expostas desde sexta-feira (24.09) na frente do Paço Municipal. Adquiridas com recursos próprios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, principalmente a recuperação da malha viária urbana e rural, as duas motoniveladoras custaram R$ 1.580.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta mil reais). Outro ponto destacado pelo presidente Tuti foi a economia realizada pela prefeitura ao efetuar a compra dessas duas máquinas, uma vez que o pregão eletrônico 040/2021, que teve como objetivo o registro de preços para a aquisição das máquinas, apresentou uma previsão inicial de investimento de R$ 1.840.519,14 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos). Ao final a economia foi de 14,15%. “O prefeito Chico Gamba está de parabéns por mais estas aquisições. Isso mostra o compromisso da gestão com a aplicação correta dos recursos públicos de forma transparência e com economia, e nós vereadores, todo o Legislativo Municipal, estamos juntos com o Executivo para construirmos uma nova história, com mais investimentos e muitas melhorias”, enalteceu Tuti.

