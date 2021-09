Política 29/09/2021 15:07 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores agradecem o deputado Nininho por destinar R$ 200 mil para aquisição de ambulância para a Pista do Cabeça Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) comemoraram na manhã desta quarta-feira (29.09) a confirmação da transferência de R$ 200.000,00 para a conta da Prefeitura Municipal de Alta Floresta. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho” (PSD) para a aquisição de uma ambulância nova para atender a região da Pista do Cabeça. O vereador Naldo comemorou a confirmação do depósito e a garantia de que a ambulância será comprada para atender aquela região, principalmente porque a ambulância que serve a população atualmente está velha e com muitos problemas. “Gostaria de agradecer o deputado Nininho, o dinheiro já está na conta, agora é só fazer a licitação e em breve a ambulância estará atendendo a região da Pista, o assentamento e as fazendas. Então, é só agradecimentos ao nosso deputado”, enalteceu o vereador Naldo. Os vereadores também agradeceram o deputado pelos compromissos com a aquisição de uma Vã no valor de R$ 200.000,00, para a Casa de Apoio na capital em atendimento a um pedido da vereadora Leonice Klaus. “As coisas estão acontecendo com apoio do deputado Nininho e do prefeito Chico Gamba”, ressaltou o presidente Tuti.

