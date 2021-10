Política 01/10/2021 16:37 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Presidente Tuti e prefeito Chico Gamba acompanham obras de pavimentação no Jardim Renascer Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e o prefeito Chico Gamba (PSD) estiveram no bairro Jardim Renascer, na tarde de terça-feira (28.09) para acompanhar as obras de pavimentação asfáltica realizadas no bairro. No final do mês de abril a Prefeitura de Alta Floresta realizou a licitação para a contração de empresa para execução de obra. O início dos sérvios se deu no mês seguinte e desde então a obra não parou. Além da pavimentação também será construída a rede de drenagem de águas pluviais na avenida liberdade. O trecho pavimentado será de 4.123,77 metros quadrados. Ao todo serão investidos R$ 387.379,53, sendo R$ 355.000,00 destinados pelo senador Jayme Campos (DEM) e R$ 32.379,53 de contrapartida do município.

