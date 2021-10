Política 04/10/2021 03:41 Vereadores participam de inauguração da reforma do PSF Ouro Verde Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Jesus (MDB), Douglas Teixeira (PSC), Naldo da Pista (Republicanos) e a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) participaram na tarde de sexta-feira (01.10) da inauguração da reforma e ampliação do PSF da Comunidade Ouro Verde, na zona rural. Durante a cerimônia, o prefeito Chico Gamba anunciou que a prefeitura investiu R$ 42 mil em materiais, além da mão de obra própria, já que a obra foi executada pelos reeducandos do Projeto Nova Chance. O PSF recebeu cobertura, forro, piso, pintura, banheiro e a ampliação da área externa. A vereadora Leonice Klaus lembrou de quando visitou a antiga unidade, com a vereadora Ilmarli Teixeira (PT) e o vereador Naldo, e encontraram uma situação precária. “Pude ver a realidade, estava uma situação bem precária, então, parabenizo o prefeito, a secretária de saúde que se esforçou para chegar até aqui e a comunidade que passa a contar com melhores condições de atendimento”, frisou. O presidente da Câmara ressaltou a importância da administração investir em melhorias nas unidades de saúde. “Parabéns ao prefeito, a secretária, aos reeducandos do Projeto Nova Chance coordenados pelo Marcelo porque ficou uma obra de qualidade. É isso que gente quer ver nos quatro anos do mandato do prefeito Chico Gamba. Temos vários postos de saúde na zona rural com problemas e o prefeito tem o compromisso conosco de reformar todos até o final da sua gestão”, frisou o presidente Tuti. O vereador Naldo da Pista enalteceu a reforma e ressaltou o pedido feito ao prefeito no dia em que levou o gestor, o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, e os vereadores Tuti e Ailton para verem as condições da antiga unidade de saúde. “O prefeito e a secretária são parceiros e todos os nossos pedidos são atendidos. Agora esperamos que em breve sejam atendidos os pedidos de melhorias nas unidades das comunidades Rio Verde e a Santa Lúcia”, disse Naldo. O vereador Bernardo Patrício destacou a agilidade da administração em resolver o problema da unidade de saúde e proporcionar melhorias significativas no atendimento da população daquela região. “Parabenizar a administração do prefeito Chico pela vontade de fazer, dar condições de atendimento para as famílias que moram na zona rural com uma belíssima reforma”, disse. O vereador Claudinei de Jesus destacou a sensibilidade do prefeito e sua equipe para resolver o problema da unidade. “Esse posto de saúde estava esquecido há muito tempo e sem condições de uso, estava sendo usado até o barracão da associação porque o posto não tinha condições de receber o médico. Então, temos que parabenizar a sensibilidade da administração municipal”, enfatizou. O vereador Douglas, que também é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, parabenizou a administração e ressaltou que uma das primeiras indicações feitas por ele foi o pedido de reforma da unidade. “Queríamos oportunizar aos moradores dessa comunidade mais comodidade, o local estava insalubre, precisando de uma reforma total. Então, fico feliz porque o prefeito atendeu um pedido nosso e inauguramos um posto que vai contemplar todos os moradores com atendimento mais humanizado e uma estrutura física melhor”, ressaltou. Participaram da inauguração a primeira dama Vilma Boaro Gamba, a vice-prefeita Roseli Rampazio, a secretária de Saúde, Sandra Melo, a secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, e o secretário de Fazenda, Paulo Moreira.

Voltar + Política