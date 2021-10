Política 06/10/2021 07:44 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: presidente da Câmara percorre vicinais do Setor Oeste para verificar a logística de transporte Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) percorreu na tarde de segunda-feira (04.10) as estradas vicinais das Comunidades Santa Rita e Santa Mônica, no Setor Oeste, para verificar as condições de logística de transporte e o estado de pontes e bueiros. A vistoria também teve o objetivo de vistoriar a recuperação de pontes e bueiros de madeira. O serviço tinha sido cobrado junto à Secretaria de Infraestrutura para melhorar as condições de trafegabilidade principalmente na Vicinal Quinta Oeste.

