Com o apoio de contabilistas de todo o Estado, a Professora Doutora Giseli Silvente, da UFMT, será lançada pela Chapa 2 Integração nesta quinta-feira (14) a candidata à Presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso. O evento, que contará com todas as medidas de biossegurança, ocorrerá no auditório da Faculdade Invest (Rua Adauto Botelho, 55, bairro Vista Alegre) em Cuiabá a partir das 19h.



Com ampla experiência no serviço público e privado na área contábil, professora Giseli se apresenta como uma candidata experiente, que defenderá os principais anseios dos contadores. Silvente é Professora, Doutora em Administração pela UNINOVE/SP, Mestre em Ciências Financeiras e Contábeis pela PUC/SP, Especialista em Controladoria e Finanças pela UFMT, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Graduada em Ciências Contábeis pela UFMT, Professora Titular do curso de Ciências Contábeis da UFMT, Consultora Contábil e Tributária, e foi Membro Titular do Conselho de Contribuintes da SEFAZ/MT.

"É a primeira vez que me candidato a Presidência do CRC e por ter imenso orgulho da nossa profissão e uma carreira de serviços prestados e experiências na área da contabilidade, coloco meu nome à disposição para apreciação dos contabilistas do Estado como uma alternativa inovadora para conduzir o Conselho pelos próximos dois anos", diz Giseli.

Objetivando a união dos contadores dando voz e vez aos profissionais de todo o Estado, a Chapa 2 Integração possui em seu quadro de conselheiros, participantes de várias regiões do Estado como Baixada Cuiabana, Araguaia, Sul, Sudeste, Norte e Oeste. As eleições estão confirmadas para a segunda quinzena de novembro. Na eleição de 23 e 24 de novembro serão definidos 2/3 dos conselheiros que deverão indicar quem irá presidir o CRC-MT por dois anos.

Sobre o CRC-MT



O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, criado pelo Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946, é uma autarquia de regime especial, dotado de personalidade jurídica de direito público. Ele integra o Sistema CFC/CRCs, juntamente com os demais Conselhos Regionais de Contabilidade do país e com o Conselho Federal de Contabilidade.



O CRCMT tem por finalidade registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem no mercado, fiscalizar o exercício da profissão contábil e desenvolver programas de educação continuada para os profissionais da contabilidade, por meio de cursos, treinamentos, palestras e eventos, visando garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética, boa técnica e nos termos da legislação vigente.