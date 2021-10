Política 14/10/2021 15:34 Leandro Campos/Site Agitos Mutum Grave acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR-163 em Nova Mutum Um acidente envolvendo um veiculo de passeio e uma carreta tirou a vida do Vereador Romeu Franques Belém (DEM), de Nova Mutum, no inicio da tarde desta quinta-feira (14), por volta das 12h44 no km 592 da BR-163 (Em Frente a base 13 da Rota do Oeste), em Nova Mutum/MT. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e constatou a morte de Romeu que estava encarcerado no utilitário. Já o condutor da carreta envolvida na colisão, foi encaminhado para o Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Rodovia se encontra interditada, no local é aguardado a Polícia Civil e a Pericia Oficial e identificação técnica (POLITEC) do município de Sorriso/MT

