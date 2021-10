Política 18/10/2021 05:41 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereador cobra construção de galeria pré-moldada de aduelas na 4ª Leste Foto: Divulgação Sempre atento às demandas da população, o vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB) cobrou do Executivo Municipal, na Sessão Ordinária de quarta-feira (13.10) a construção de uma galeria pré-moldada de aduelas na Estrada 4ª Leste, no Setor Leste. Para o vereador a necessidade de fazer reparos periodicamente na estrutura de madeira e a expansão do agronegócio na região, aliados a carência de uma logística adequada para o transporte da produção tornam ainda mais necessário a construção de uma estrutura de concreto armado de qualidade. “A 4ª Leste precisa de um olhar diferenciado da administração pública principalmente referente às aduelas e ponte de tubo de concreto”, reivindicou Bernardo Patrício.

Voltar + Política