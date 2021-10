Política 21/10/2021 06:11 Alta Floresta: Vereador Naldo acompanha recuperação de estradas vicinais na Pista do Cabeça O vereador Naldo da Pista (Republicanos) acompanhou na tarde de terça-feira (19.10) os trabalhos de recuperação da estrada vicinal que liga a Pista do Cabeça até a Fazenda Estrela. A região fica distante aproximadamente 100 quilômetros do perímetro urbano de Alta Floresta e está recebendo a atenção especial da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Os trabalhos de patrolamento, cascalhamento e construção de bueiros iniciaram há pelo menos 15 dias depois que o vereador Naldo cobrou do prefeito Chico Gamba (PSD) e do secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, a recuperação da malha viária daquela região para melhorar as condições de logística e escoamento da produção agropecuária. Naldo explicou que a demanda foi apresentada pelos produtores da região que estavam preocupados com as péssimas condições das estradas para o transporte de gado e soja. Para auxiliar nos trabalhos, os próprios produtores se prontificaram a serem parceiros. Para a construção de bueiros, os produtores compraram tubos corrugados de dupla parede fabricados em polietileno de alta densidade. O vereador Naldo frisou que há muitos anos não era feito um serviço completo, inclusive com reabertura de estradas e rebaixamento de cerras para facilitar a passagem caminhões e carretas, e ressaltou que as melhorias nas estradas vão beneficiar também a população que precisa se deslocar para a cidade, principalmente a procura de atendimento médico. “Estamos acompanhando de perto, vistoriando os trabalhos de recuperação das estradas na Pista do Cabeça e queremos agradecer o prefeito Chico Gamba, o secretário Roberto Patel e a equipe do Adelson pelo excelente trabalho que estão fazendo em parceria com os produtores”, enalteceu Naldo.

Voltar + Política