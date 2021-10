Política 22/10/2021 07:19 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Alta Floresta: presidente da Câmara cobra recuperação de ponte e bueiros na Comunidade Novo Horizonte Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), foi até a Comunidade Novo Horizonte na manhã de terça-feira (18.10), a pedido do morador Osvaldo Perpetuo, para verificar as condições da estrada. Durante a vistoria, Tuti identificou problemas estruturais em uma ponte de madeira localizada próximo a Madeireira Spiller, e também alguns bueiros que necessitam de reparos. O presidente do parlamento municipal disse que fará as reivindicações ao Executivo Municipal para realizar as melhorias necessárias na logística da vicinal. “Vamos enviar ao prefeito Chico Gamba as reivindicações para que se faça a recuperação da estrada, de uma ponte de dos bueiros de madeira. A estrada vicinal é muito utilizada principalmente para o transporte da agricultura familiar e precisamos dar condições de logística adequada para eles”, ressaltou Tuti.

