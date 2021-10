Política 22/10/2021 17:02 NOVA BANDEIRANTES: Após denúncia de ameaça, policiais prendem suspeito com espingardas e munições Durante a condução do suspeito à viatura, o homem ameaçou ex- mulher - Foto por: PMMT Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, na noite de quinta-feira (21.10), no município de Nova Bandeirante. Os policiais apreenderam armas e munições após receberem uma denúncia de ameaça. Por volta das 20h, um adolescente compareceu a unidade do 8 º Pelotão da PM, relatando que estava na casa de uma amiga para jantar, quando o ex- marido dela, chegou no local e atirou pedra contra ele e que iria atirar neles. Após a denúncia do adolescente, a ex- mulher do suspeito ligou também para os policiais e disse que o seu ex- marido possui armas de fogo. Os policiais foram até a residência do suspeito, e já visualizaram uma das armas de fogo na cozinha. O homem foi preso no banheiro do imóvel. Na ação, a polícia aprendeu duas espingardas, munições, canos e coronhas de madeira do mesmo tipo de armamento. Durante a condução do suspeito à viatura, o homem ameaçou ex- mulher dizendo “amanhã estarei solto e volto para gente conversar, e você vai ver”.A vítima contou que sofre ameaças, porém tem medo de denunciar o suspeito, pois teme pela vida dela e do filho. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia.

