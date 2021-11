Política 04/11/2021 05:27 Alta Floresta: Vereadores agradecem senador Fávaro por emenda de R$ 1 milhão para a saúde Alta Floresta recebeu na semana passada o pagamento de uma emenda de R$ 1 milhão destinada pelo senador da república Carlos Fávaro (PSD), para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde. O recurso foi repassado ao município direto para o Fundo Municipal de Saúde e será aplicado em ações da atenção primária à saúde. "Liberei R$ 1 milhão na área da saúde para custeio para que o prefeito Chico Gamba possa fazer o enfrentamento dessa área tão difícil e que a população merece tanta atenção", enfatizou o senador em um vídeo divulgado em suas redes sociais no dia 27 de outubro, quarta-feira. A emenda também contou com a articulação do deputado estadual Nininho (PSD) e do deputado federal Neri Geller (PP) em atendimento a um pedido dos vereadores Oslen Dias dos Santos "Tuti" (PSDB), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) A confirmação do pagamento da emenda de R$ 1 milhão levou os vereadores a manifestar agradecimentos ao senador e aos deputados por atenderem o pedido, sobretudo, por terem a sensibilidade com as demandas e necessidades do município na área da saúde.

