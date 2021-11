Política 11/11/2021 16:25 Lindomar Leal/Assessoria Vereador de Alta Floresta pede prorrogação dos contratos dos profissionais de educação O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito Chico Gamba (PSD) no parlamento municipal, apresentou na Sessão Ordinária do dia 04 de novembro, quarta-feira, a Indicação 440/2021 reivindicando ao executivo municipal a prorrogação dos contratos dos professores e de todos os profissionais da Secretaria Municipal de Educação aprovados no último teste seletivo e que estejam exercendo suas atividades. Claudinei também pediu ao chefe do Executivo Municipal e a secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, que seja feito o pagamento das férias que serão usufruídas no recesso das aulas conforme calendário escolar. A indicação também foi assinada pelos vereadores Adelson da Silva Rezende (PDT), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB), José Vaz Neto “Eskiva” (PL), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Marcos Roberto Menin (MDB), Francisca Ilmarli Teixeira (PT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos) e Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal. Na indicação Claudinei destaca a existência de uma ação civil pública instaurada pelo Ministério Público Estadual exigindo a realização de concurso público na educação, mas explica que para conseguir fazer os estudos necessários para cumprir a determinação do MPE e também evitar transtornos com a realização de um novo processo seletivo, o mais apropriado seria a renovação dos contratos, que inclusive está prevista no edital. "No edital do processo seletivo tem permissão pra isso, espero que o prefeito e a secretária possam atender o meu pedido juntamente com os vereadores que assinaram, para que a gente possa dar tranquilidade aos servidores contratados neste final de ano com a prorrogação do contrato com direito ao pagamento de férias”, disse.

