O primeiro ano de nova legislatura em Alta Floresta nem acabou, mas as conquistas de 2021 já são comemoradas pelo presidente da Câmara, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, pelos vereadores Francisco Ailton, Reginaldo Luiz, o Naldo da Pista e Leonice Klaus. Através de indicações e ações políticas dos quatro, indicando, reivindicando e cobrando melhorias ao município, emendas parlamentares somando quase R$ 55 milhões estão beneficiando a cidade.

O grande volume em investimentos como micro pavimentação para atender 249 ruas, construção de ponte de concreto sobre o Rio Teles Pires, manutenção e custeio, ambulância nova, caminhonete nova, Van para Casa de apoio e realização do Fescaf, foi conseguido via senador Carlos Fávaro, deputado federal Nery Geller e deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho.

Boa parte dos recursos já são usados em várias obras como a construção da ponte sobre o Rio Teles Pires na rodovia MT-325, trecho Porto de Areia. O Festival da Canção de Alta Floresta, o Fescaf, que há cinco anos não era realizado, foi contemplado com uma emenda de 50 mil reais e agora está programado para acontecer em dezembro.

“As conquistas obtidas ainda neste exercício de 2021, ratificamos e tornamos público nossos agradecimentos aos Deputados Ondanir Bortolini (Nininho), Nery Geller e ao Senador Carlos Favaro pelo empenho que justificam e traduzem no envio ao município de Alta Floresta, um total de cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais, para investimentos e custeio”, relataram os vereadores em ofício encaminhado à imprensa para publicação e conhecimento público.

Ao destacarem o acolhimento dos parlamentares destinando emendas para Alta Floresta, o vereador presidente da Câmara e demais companheiros agradeceram a atenção dos representantes políticos junto à esfera estadual e federal. “Para nós é de grande valia dar publicidade destas conquistas e externar nossos agradecimentos ao valoroso empenho do senador e deputados acima elencados. Estes por sua vez, provocados pelos vereadores que a presente subscreve, estando-os convictos de que os recursos destinados a esse município contribuirão com progresso e desenvolvimento neste momento tão propício de aquecimento econômico em Alta Floresta”.

Emendas destinadas para Alta Floresta

Convênio de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), para micro-pavimentação, onde será revitalizado 249 ruas de Alta Floresta, Avenidas e a Perimetral Rogério Silva;

Emenda de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para construção de ponte de Concreto sobre o Rio Teles Pires na MT-325;

Emenda de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para Saúde – Manutenção/Custeio;

Emenda de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para aquisição de uma Ambulância Nova;

Emenda de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para aquisição de uma Caminhonete Nova;

Emenda de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para aquisição de uma Van para atender a Casa de Apoio em Cuiabá;

Emenda de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o Festival da Canção de Alta Floresta – FESCAF.

Com Informações da Assessoria da Câmara de AF)

Os parlamentares ainda estão envolvidos na conquista da construção do Novo prédio e complexo do Hospital Regional de Alta Floresta, com valor inicial de R$ 75 milhões.

