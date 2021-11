Política 19/11/2021 05:59 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereador agradece deputado por destinar recursos para a pavimentação do Jardim Panorama Foto: Divulgação A atuação do vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB) em buscar recursos para pavimentação do bairro Jardim Panorama tem surtido efeitos extremamente positivos, principalmente na busca por melhorias na qualidade de vida dos moradores. Na tribuna da Câmara Municipal de Alta Floresta, na Sessão Ordinária de terça-feira (16.11), Bernardo Patrício fez questão de agradecer o deputado federal Juarez Costa (MDB) e destacou o compromisso assumido pelo parlamentar federal em destinar R$ 5 milhões para pavimentar todo o bairro Jardim Panorama. Bernardo explicou ainda que para este ano o deputado vai destinar emenda no valor de R$ 2 milhões e já se comprometeu em destinar outra emenda no valor de R$ 3 milhões em 2022 para conclusão da pavimentação. “Quero agradecer o deputado federal Juarez Costa pela emenda de R$ 2 milhões para pavimentação do bairro Jardim Panorama atendendo um pedido nosso. Já está certo, o bairro Jardim Panorama será asfaltado com a emenda do Juarez Costa, nosso deputado federal que tem feito muito por nossa região, só tenho que agradecer ao Juarez por tudo que vem sendo feito”, enalteceu Bernardo ao parabenizar o deputado por cumprir com a palavra.

