Política 25/11/2021 16:23 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores procuram a Secretaria de Saúde preocupados com o aumento dos casos de dengue em Alta Floresta Foto: Divulgação A intensidade do período chuvoso provocou o aumento dos casos de dengue no município de Alta Floresta e ascendeu o sinal de alerta. Preocupados com a situação, os vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos) procuraram a Secretaria Municipal de Saúde na manhã desta quarta-feira (24.11). Durante reunião com a secretária Sandra Melo e o diretor de saúde pública, José Aparecido de Souza, os vereadores questionaram sobre as ações do município para combater a proliferação do mosquito aedes aegypti de forma que os casos diminuam no município. Os vereadores destacaram a realização da Operação Cidade Limpa, que já passou por vários bairros da cidade, mas ressaltaram a necessidade de uma ação mais incisiva para que a população tenha atuação fundamental na eliminação de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Por conta disso, os quatro vereadores se colocaram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde na busca por medidas que contribuam para a redução do índice de casos da doença. "Os casos de dengue aumentaram muito no município nos últimos meses e a situação se agravou nos últimos dias, então, fomos até a Secretaria Municipal de Saúde para dialogar com a secretária Sandra e o diretor José Aparecido na tentativa de encontrarmos alternativas que ajudem a combater essa proliferação do mosquito no município", ressaltaram os vereadores. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou algumas imagens para retratar a situação do acumulo de lixo em vários pontos da cidade, que estariam contribuindo para a proliferação do mosquito.

