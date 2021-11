Política 27/11/2021 09:03 www.gazetadigital.com.br Presidenciável diz que foco é combate à covid e fome,não política Chico Ferreira Ações voltadas para combate a pandemia de covid-19 e a fome agravada pelo cenário são defendidas como prioridade pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Outro ponto é mudar a visão que os estrangeiros têm do Brasil em relação ao meio ambiente. As declarações ocorreram na noite desta sexta-feira (26), evento voltado para a economia realizado no Malai Manso Resort, em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte). O parlamentar já declarou pré-candidatura as eleições do ano que vem. Ele evita embates e timidamente crítica o presidente Jair Bolsonaro ( sem partido). Repudia a posição negacionista e demonstra preocupação com as festas de fim de não e Carnaval. "Todos temos que pensar nisso com muita cautela", pondera. O senador mencionou que apesar da disposição ao pleito do ano que vem, o foco atual é nas ações do Legislativo e desconversa cobre candidatura que seja meio termo entre extremo como o atual presidente e o ex-chefe da União, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos cotados pata disputar o Palácio do Planalto em 2022. “Discussões políticas ficarão para 2020. Temos os precatórios para votar, sebatinas. Temos problemas graves para resolver a última coisa é discutir política”, frisa. Em entrevista ao , o político destacou a vigília constante para conter a pandemia. O controle da chegada de estrangeiros no país, exigência de comprovante de vacinas para espaços fechados, uso de máscaras e, agora, as festas de fim de ano. “Os prognósticos não são bons, logo vem as festas de fim de ano, vem carnaval e a população tem que avaliar isso com muita responsabilidade. Temos que redobrar os cuidados. Não podemos perder o foco do enfrentamento dela. O foco que temos que ter como maior prioridade é combater a pandemia e a fome ”, frisa. O senador foi um dos palestrantes do Fórum Mato Grosso Um Gigante do Brasil, que faz parte do programa Brasil de Ideias realizado pela empresa Voto, em todo o país. O vento reúne autoridades de Estado e representantes do setor da economia, principalmente o agronegócio, que é o carro-chefe de Mato Grosso.

