Política 08/12/2021 12:08 G1MT TRE-MT mantém cassação de vereador de Primavera do Leste por divulgar notícias falsas Tribunal confirmou decisão de primeira instância contra Luis Costa (PDT). Defesa afirma que vai recorrer ao TSE contra a cassação. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) manteve nessa terça-feira (7) a decisão de cassar o mandato do vereador Luis Costa (PDT), de Primavera do Leste, por publicações de notícias falsas durante as eleições de 2020 contra adversários políticos. O pedido foi feito pelo também vereador Elton Baraldi. O advogado Daniel Ramalho, que defende o vereador, afirma que o Costa não cometeu crimes e que está sendo vítima de perseguição política. Informou também que vai entrar com recurso nesta quinta-feira (9) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão do TRE-MT foi por quatro votos a três para manter a determinação de primeira instância, da juíza Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, cassando o mandato de Costa. O voto minerva foi dado pelo presidente do Tribunal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Costa só deverá deixar o cargo de vereador quando todos os recursos tiverem sido acionados e finalizados. A Câmara Municipal de Primavera do Leste ainda não se posicionou sobre o assunto.

Voltar + Política