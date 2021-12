Política 09/12/2021 08:32 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereador de Alta Floresta cobra do executivo lei que regulamente as chácaras de lazer e recreio Foto: Chileno Alves O vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB) apresentou na Sessão Ordinária de terça-feira (07.12) a indicação nº 491/2021 destinada a Procuradoria Geral do Município, ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Alta Floresta e a Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento solicitando ações no sentido de encaminhar a Câmara Municipal o projeto de lei instituindo a modalidade chácaras de lazer e recreio. Pitoco explicou que o encaminhamento do projeto de lei para deliberação pela Câmara Municipal trará tranquilidade para o Executivo, para os empreendedores e a todos aqueles que adquiriram uma propriedade em um chacreamento, que estão sem documento ou com um documento de gaveta. “A nossa intenção é planejar e legalizar essas áreas, de forma a garantir benefícios aos cidadãos que adquirem esses imóveis, condicionando no futuro a possibilidade no atendimento adequado da administração pública naquelas localidades”, frisou o Vereador. Na tribuna, Pitoco explicou que o procurador jurídico do município, Kleber Zinimar Geraldini Coutinho, informou a ele que a administração municipal está empenhada neste processo. "É uma demanda de mais de três mil chácaras que devem receber a escritura individual. Então, será resolvida esta questão", afirmou. O empresário Dércio Vilmar Kynast parabenizou o vereador Pitoco pelo empenho e dedicação na luta por melhorias referentes às demandas da população. “Você realmente está preocupado com as demandas do nosso município. Tenho certeza que é possível melhorar a nossa cidade através do compromisso assumido pela sua pessoa como vereador e pelos colegas dessa câmara, parabéns pelo empenho e trabalho, estou muito satisfeito como cidadão”, disse Dércio através de mensagem enviada via WhatsApp ao vereador.

