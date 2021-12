Política 14/12/2021 05:06 Lindomar Leal/Assessoria Prefeitura de Alta Floresta recupera ponte na 3ª Leste cobrança do vereador Pitoco Foto: Divulgação A intensidade das chuvas tem provocado o rompimento de pontes e bueiros em vários setores da zona rural no município de Alta Floresta afetando, principalmente o transporte da produção agropecuária, e dificultando o acesso da população que reside na zona rural ao perímetro urbano. Diante destes episódios, o vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB) tem percorrido os setores rurais com o objetivo de verificar as condições da malha viária municipal e estadual, mas também tem recebido demandas encaminhadas pelos próprios moradores. Na sexta-feira (10,12) a Secretaria de Infraestrutura atendeu prontamente o pedido do vereador Pitoco e recuperou uma ponte de madeira localizada na Vicinal 3ª Leste, no Setor Leste. Conforme o vereador parte da ponte cedeu com as chuvas que caíram nos dias anteriores e a estrada havia ficado parcialmente interditada, inclusive com risco de acidente, pois a ponte está localizada próximo a uma área de reflorestamento e onde há também muita floresta nativa em pé. “Quero agradecer o secretário Roberto Patel que prontamente atendeu o nosso pedido e recuperou a ponte na Vicinal 3ª Leste. Era uma cobrança dos moradores daquela região que dependem da estrada para transportar suas produções e também para resolver assuntos pessoais e de negócios na cidade”, destacou o vereador Pitoco.

